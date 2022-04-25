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В Японии умерла старейшая женщина Земли Канэ Танака
Канэ Танака
Канэ Танака

CentralAsia (CA) -  Японка Канэ Танака, которую в 2019 году признали самым пожилым человеком на земле, умерла 19 апреля на 120 году жизни. Об этом сообщает телеканал NHK.

Канэ Танака родилась до русско-японской войны в 1903 году в семье Кумакичи и Кумы Ота, где уже было шестеро детей. Канэ пережила две Мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком нынешним императором Нарухито.

В 19 лет она вышла замуж за Хидео Танаку, у них родились четверо детей, а пятого они усыновили. Хидео управлял семейным бизнесом по производству риса, японских сладостей и лапши удон. Ее муж и старший сын воевали во Второй мировой войне, а сын — Нобуо — даже побывал в плену у СССР, и вернулся в Японию в 1947 году.

Канэ Танака начала заниматься семейным бизнесом после того, как ее мужа призвали в армию, и продолжала участвовать в управлении семейным магазином до 103 лет, сообщал CNN.

В марте 2019 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старого жителя планеты, на тот момент ей было 116 лет и 28 дней. Канэ Танака установила также и рекорд по продолжительности жизни и в самой Японии.

Последние годы Танака жила в доме престарелых в японской префектуре Фукуока и в январе отметила 119 день рождения. Как отмечает NHK, женщина говорила, что хотела бы дожить до 120 лет.

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