Белоруссия заинтересована в увеличении импорта товаров из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Минск предлагает Узбекистану нарастить поставки продукции в Белоруссию, которые могли бы заменить товары из санкционного перечня. Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь в ходе визита в Ташкент с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Беларусь заинтересована [в увеличении импорта товаров из Узбекистана], особенно сейчас, в условиях определенных ограничений, которые существуют со стороны так называемого коллективного Запада. Мы готовы нарастить поставки узбекских товаров [в Белоруссию]", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент выступления которого распространила его пресс-служба.

Головченко уточнил, что "в первую очередь речь идет о пряже, металлах, продуктах питания, плодоовощной продукции, спрос на которые в Беларуси стабилен и высок". "Необходимо принять решение, какие формы использовать для наращивания товарооборота. Надо вести речь о создании торговых домов, неких транспортно-логистических центров", - сказал глава белорусского правительства.

Он констатировал, что с 2017 года товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном вырос в пять раз. "Это хороший индикатор того, что мы находимся на верном пути. Надо работать дальше, чтобы как минимум выйти на обозначенную планку ($500 млн - прим. ТАСС)", - отметил глава правительства Белоруссии.

По данным белорусской стороны, в 2021 году товарооборот между странами составил $301,9 млн и увеличился по сравнению с 2020 годом на 7,8%. Белорусский экспорт при этом составил $245,4 млн.