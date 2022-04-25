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Минобороны России заявило о сбитых украинских дронах под Харьковом и Херсоном
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские военные сбили средствами противовоздушной обороны 13 украинских беспилотников в Харьковский и Херсонской областях, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области», - сказал он.

По словам Конашенкова, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Представитель Минобороны заявил также, что военные нанесли удары по объектам нефтеперерабатывающего завода и хранилищу с нефтепродуктами «для обеспечения военной техники группировки украинских войск» в Кременчуге.

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