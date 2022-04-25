Российская армия потеряла 181 самолет и 884 танка, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:37, 25 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 21900 человек,
танков ‒ 884,
боевых бронированных машин – 2258,
артиллерийских систем – 411,
РСЗО - 149,
средства ПВО - 69,
самолетов – 181,
вертолетов – 154,
автомобильной техники - 1566,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 201,
специальная техника – 28,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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