Российская армия потеряла 181 самолет и 884 танка, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 25 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 21900 человек,

танков ‒ 884,

боевых бронированных машин – 2258,

артиллерийских систем – 411,

РСЗО - 149,

средства ПВО - 69,

самолетов – 181,

вертолетов – 154,

автомобильной техники - 1566,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201,

специальная техника – 28,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.