Назарбаеву присвоят в Конституции статус «основателя независимого Казахстана»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане рабочая группа по изменению основного закона предложила закрепить в Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана. Об этом сообщил член рабочей группы Ермек Абдрасулов, передает Vlast.kz.

Он напомнил, что в Конституции указано, что статус первого президента страны регулируется Конституцией и конституционными законами.

«Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент республики Казахстан - это основатель независимого Казахстана, этот статус будет определен», - сказал Абдрасулов.

Действующий конституционный закон «О первом президенте республики Казахстан» определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В частности, Назарбаев по статусу обладает званием народный герой, на него не распространяется ограничение права быть избранным в президенты. Он также обладает неприкосновенностью: его нельзя привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, задерживать, обыскивать или допрашивать.

Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.

По закону, первый президент получает ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада главы государства. Каждый член семьи Назарбаева, который с ним живет, пожизненно получит право на пособие в размере десяти минимальных пенсий по старости.

В разгар январских беспорядков президент Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева во главе Совбеза, хотя по закону пост был закреплен за первым президентом пожизненно. Токаев также возглавил правящую в стране партию «Nur Otan», которая была создана в 1999 году по инициативе Назарбаева. В марте партию решили переименовать в «Аманат».

В феврале в Казахстане были приняты поправки в конституционный закон о первом президенте, в соответствии с которыми Назарбаев больше не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) и Совет безопасности страны. Также из закона исключили положение о том, что предлагаемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики должны согласовываться с Назарбаевым.

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