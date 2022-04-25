Минздрав Узбекистана сообщил о новом вирусе, опасном для детей

- Узбекистан, общество
- 16:10, 25 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Всемирной Организацией Здравоохранения была предоставлена дополнительная информация о неизвестном заболевании печени, встречающемся у детей - сообщают в пресс-службе Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан.
В Минздраве РУз сообщили, что неизвестная инфекция распространилась в нескольких странах мира. Данная инфекция оказывает пагубное влияние на печень детей и подростков.
Отмечается, что симптомы у данной болезни схожи с гепатитом, но по результатам проведенных лабораторных анализов выяснилось, что она не относится ни к одному из видов гепатита.
На данный момент число детей с этим заболеванием составляет 114 в Великобритании, 13 в Испании, 9 в США, 6 в Дании, 5 в Ирландии и 2 в Израиле. В Нидерландах и Италии инфекция также выявлена у 4 мальчиков и девочек. Кроме того, вирус был обнаружен у двух пациентов из Франции и Норвегии, и по одному в Бельгии и Румынии.
Согласно статистике, в зоне риска дети от 1 месяца до 16 лет.
На данный момент сообщается об одном смертельном случае, а 10% заболевших находятся в критическом состоянии. Им требуется незамедлительная пересадка печени.
В заявлении ВОЗ говорится, что заболевание проявляется такими симптомами, как боль в животе, диарея и рвота. В большинстве случаев высокой температуры тела не наблюдается.