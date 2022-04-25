Минздрав Узбекистана сообщил о новом вирусе, опасном для детей

CentralAsia (UZ) - Всемирной Организацией Здравоохранения была предоставлена ​​дополнительная информация о неизвестном заболевании печени, встречающемся у детей - сообщают в пресс-службе Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан.

В Минздраве РУз сообщили, что неизвестная инфекция распространилась в нескольких странах мира. Данная инфекция оказывает пагубное влияние на печень детей и подростков.

Отмечается, что симптомы у данной болезни схожи с гепатитом, но по результатам проведенных лабораторных анализов выяснилось, что она не относится ни к одному из видов гепатита.

На данный момент число детей с этим заболеванием составляет 114 в Великобритании, 13 в Испании, 9 в США, 6 в Дании, 5 в Ирландии и 2 в Израиле. В Нидерландах и Италии инфекция также выявлена ​​у 4 мальчиков и девочек. Кроме того, вирус был обнаружен у двух пациентов из Франции и Норвегии, и по одному в Бельгии и Румынии.

Согласно статистике, в зоне риска дети от 1 месяца до 16 лет.

На данный момент сообщается об одном смертельном случае, а 10% заболевших находятся в критическом состоянии. Им требуется незамедлительная пересадка печени.

В заявлении ВОЗ говорится, что заболевание проявляется такими симптомами, как боль в животе, диарея и рвота. В большинстве случаев высокой температуры тела не наблюдается.