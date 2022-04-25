Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Российская авиация за сутки поразила 56 украинских военных объектов, в том числе пункты управления и хранилища топлива, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей», - сказал он.

Он добавил, что ракетные войска Сухопутных войск РФ в течение ночи нанесли 19 ударов по объектам ВСУ и инфраструктуре. «Уничтожены четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов», - сказал он.

По его словам, ВС РФ поразили 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Они уничтожили более 240 человек личного состава ВСУ, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Как сообщил Конашенков, подразделения артиллерии РФ за сутки выполнили 967 огневых задач, были поражены 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2 526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1 096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 362 единицы специальной военной автомобильной техники», - уточнил Конашенков.