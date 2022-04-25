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Мирзиёев поздравил Макрона с победой на президентских выборах

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 апреля поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям долгосрочное сотрудничество между нашими государствами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет и впредь развиваться во благо наших народов», — говорится в послании Шавката Мирзиёева.

В понедельник, 25 апреля, действующий президент Франции Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов. Макрон набрал 58,55% голосов, явка во втором туре составила почти 72%.

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