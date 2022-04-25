Минобороны России откроет гумкоридор для «Азовстали»

CentralAsia (CA) - Российское Минобороны с 14:00 мск откроет гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц, о которых ранее заявлял Киев, с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Там также отметили, что «если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате», то киевским властям следует прекратить использовать гражданских в качестве «живых щитов» и отдать приказ командирам подразделений на «Азовстали» для их немедленного освобождения. «Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», — указали в Минобороны.

О начале штурма «Азовстали» утром 19 апреля сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он выразил надежду, что находящиеся на территории предприятия украинские бойцы сдадутся.

21 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился не штурмовать территорию завода, где в том числе есть обширные подземные помещения, чтобы не рисковать жизнями и здоровьем российских военных. При этом он поручил блокировать предприятие так, «чтобы муха не пролетела».