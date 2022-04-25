Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14 процентов

CentralAsia (KZ) - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%, сообщает пресс-служба НБ РК.

«Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Национального банка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также странах-торговых партнеров Казахстана и их переноса на внутренние цены.

Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд», - говорится в сообщении. Годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12% (в феврале 2022 года – 8,7%).

Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4% (10%) и 10,9% (8,6%), соответственно.

Стоимость платных услуг выросла на 8,3% (7,1%).

Устойчивый характер ускорения инфляции отражается в росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверждается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.

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