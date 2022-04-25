В Пекине началось массовое тестирование на COVID

CentralAsia (CA) - Жители Пекина скупают продукты и другие припасы, поскольку крупнейший район города в понедельник начал массовое тестирование всех жителей на COVID-19, что вызвало опасения по поводу карантина после десятков случаев заболевания в столице в последнее время. Об этом 25 апреля сообщает Reuters.

Власти Чаояна, где проживает 3,45 миллиона человек, поздно вечером в воскресенье приказали жителям и тем, кто там работает, пройти тестирование три раза на этой неделе, поскольку Пекин предупредил, что вирус «невидимо» распространялся в городе в течение примерно недели, прежде чем был обнаружен.

«Я готовлюсь к худшему», — сказал аспирант из соседнего района Хайдянь по фамилии Чжан, который разместил онлайн-заказы на десятки закусок и 10 фунтов яблок.

Покупатели в городе переполнили магазины и онлайн-платформы, чтобы запастись листовыми овощами, свежим мясом, лапшой быстрого приготовления и рулонами туалетной бумаги.

В Пекине сети супермаркетов, включая Carrefour (CARR.PA) и Wumart, заявили, что их запасы увеличились более чем в два раза, в то время как платформа электронной коммерции Meituan, ориентированная на продукты, увеличила запасы и количество сотрудников для сортировки и доставки.

С пятницы Пекин сообщил о 70 случаях местной передачи в восьми из 16 районов, при этом на Чаоян приходится 46 из них, сообщил в понедельник местный чиновник здравоохранения.