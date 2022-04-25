Минобороны России сообщило о прекращении боевых действий для выхода гражданских из «Азовстали»

CentralAsia (CA) - Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с «Азовсталью», сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Как пояснил генерал, это реакция на продолжающиеся утверждения украинской стороны о том, что на заводе находится мирное население.

Так, подразделения отходят на безопасное расстояние и обеспечивают выход гражданских лиц, в том числе рабочего персонала, женщин и детей в любых направлениях.

«Для выхода мирных жителей из «Азовстали» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита», — добавил Мизинцев.

Он отметил, что фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Это заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

Мизинцев добавил, что Россия проинформировала о своем решении украинскую сторону через вице-премьера Ирину Верещук.

О начале штурма «Азовстали» утром 19 апреля сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он выразил надежду, что находящиеся на территории предприятия украинские бойцы сдадутся.

21 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился не штурмовать территорию завода, где в том числе есть обширные подземные помещения, чтобы не рисковать жизнями и здоровьем российских военных. При этом он поручил блокировать предприятие так, «чтобы муха не пролетела».