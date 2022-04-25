ФСБ сообщила о задержании «неонацистов», планировавших убийство российского телеведущего Владимира Соловьева

Владимир Соловьев

CentralAsia (CA) - ФСБ задержала группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РБК.

«ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» (запрещенная в России террористическая организация) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных изъята СВУ (снайперская винтовка укороченная), 8 зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», 6 пистолетов ПМ (пистолет Макарова), обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», — отметили в спецслужбе.

Ранее о предотвращении убийства «известного тележурналиста» сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Соловьев — российский теле- и радиоведущий. Автор программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» и передачи «Соловьев.Live». С начала российских военных действий в Украине Соловьев последовательно выступает в поддержку действий России и критикует западные и киевские власти.

8 марта YouTube заблокировал каналы Соловьева «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube», — говорится в сообщении на странице канала.

14 марта суд Львова удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде заочного ареста. Он был объявлен в розыск. Также Соловьева включили в санкционные списки ЕС, а власти Италии арестовали его виллы на озере Комо. Соловьев в 2019 году подтвердил, что у него есть дом в Италии, который он купил за свой счет. Позднее он уточнил, что в стране у него «не один» дом.