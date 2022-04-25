В Узбекистане будут производить инсулины по российской технологии

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и компании «Герофарм» и Zuma Pharma (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает трансфер технологии и локализацию производства аналоговых и человеческих инсулинов на территории Узбекистана.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Заключенное соглашение носит стратегический характер и определяет основные направления сотрудничества в области производства инсулинов на территории Узбекистана.

В Узбекистане, согласно статистике, зарегистрировано более 277 тыc. пациентов с сахарным диабетом, более 3 тыс. из них – дети и подростки в возрасте до 18 лет. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить граждан Узбекистана, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами инсулинов.

Для реализации соглашения стороны создадут рабочую группу и разработают план реализации проекта (дорожную карту), определяющий сроки и условия сотрудничества.

Кроме технологического сотрудничества «Герофарм» также продолжит оказывать поддержку в повышении уровня квалификации медицинского персонала лечебных учреждений Узбекистана.

В настоящий момент планируется запуск образовательного проекта в области профилактики и лечения сахарного диабета для врачей и пациентов.