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Узбекистан и Белоруссия заключили контракты на $25 млн

CentralAsia (UZ) -  Представители Белоруссии и Узбекистана в рамках визита правительственной делегации республики в Ташкент заключили контракты на сумму в $25 млн. Об этом в понедельник сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"По итогам визита делегации в Ташкент подписано коммерческих соглашений более чем на $25 млн, большинство из них в сфере машиностроения", - приводит его слова агентство БелТА.

По информации главы правительства, большой спрос был на шасси МАЗ. "Это и пожарно-спасательная техника, и цистерны для перевозки воды, нефтепродуктов и так далее. Думаю, мы нарастим объемы сотрудничества именно по поставке, например, шасси для производства в Узбекистане полнособранной техники", - добавил Головченко.

Он считает необходимым обеим сторонам доработать транспортно-логистические схемы, чтобы исключить ненужное посредничество при взаимных поставках продукции. "Сейчас в нашей торговле появляется узбекская капуста. Но цена на нее высока, потому что она поставляется не напрямую, а через перевалочные базы в третьих странах, в данном случае РФ. Если мы поставляем на узбекский рынок говядину, почему фуры не идут обратно, загруженные узбекской капустой, перцем, помидорами и так далее?" - заметил Головченко.

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