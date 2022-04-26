Первый в Монголии нефтеперерабатывающий завод будет построен к концу этого года

CentralAsia (MNG) - Индия заверила Монголию в помощи для развития ее космического, телекоммуникационного и энергетического секторов, включая ускорение строительства нефтеперерабатывающего завода.

Заверение было высказано во время визита на прошлой неделе заместителя АНБ Викрама Мисри, который посетил президента Монголии У.Хурэлсух. Предполагается, что Мисри заверил в своевременном завершении проекта нефтеперерабатывающего завода, который строится с помощью Индии.

Монголия является бенефициаром крупнейшего в Индии соглашения о строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 1,236 млрд долларов США в аймаке Дорноговь, способного производить 1,5 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 3/4 внутреннего потребления страны. Ожидается, что он будет завершен к концу этого года, и Engineers India Limited является частью проекта.

НПЗ удовлетворит 75 процентов потребностей Монголии. Страна получает ископаемое топливо от своего крупнейшего соседа и традиционного союзника, России. По словам людей, знакомых с ходом развития, Индия также помогает Монголии строить свою железнодорожную и энергетическую инфраструктуру для транспортировки полезных ископаемых Монголии.

Монголия имеет значительное количество месторождений урана. Создана рабочая группа по сотрудничеству в области ядерной энергетики между соответствующими ведомствами двух стран, то есть Департаментом по атомной энергии и Агентством по ядерной энергии Монголии.

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