Кыргызстанцы завоевали 14 медалей на чемпионате Азии по борьбе в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе завершился чемпионат Азии по спортивной борьбе.

В чемпионате принимают участие более 250 борцов греко-римского стиля и вольного стиля из 22 стран и регионов, включая Монголию, Японию, Иран, Индию, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Южную Корею, сообщили организаторы.

Спортсмены из Кыргызстана завоевали 14 медалей на чемпионате Азии по борьбе, прошедшем 19-24 апреля в Улан-Баторе, Монголия, выступил 21 кыргызстанец.

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