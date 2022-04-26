CentralAsia (MNG) - Министр культуры Монголии посетила университет Ка’Фоскари.

В рамках рабочего визита в Италию Министр культуры Ч.Номин посетила Университет Ка'Фоскари в Венеции, где встретилась с учеными и исследователями во главе с проректором Фабрицио Маррелла.

По словам проректора Фабрицио Марреллы, университет является одним из крупнейших в штате Венето и сотрудничает в сфере студенческого обмена и в других сферах с Монгольским государственным университетом и Университетом культуры и искусств в рамках Европейской Программа Союза Эразмус. В настоящее время в Университете Ка'Фоскари обучается 14 студентов из Монголии.

Студенты из Италии и из-за рубежа участвуют в программах монголоведения, культуры и языкознания. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализации совместного проекта по переводу и распространению классиков истории, культуры и литературы двух стран, а также по подготовке монгольских ученых и исследователей.

Это стало возможным в рамках «Межгосударственной программы сотрудничества в сфере образования, науки и спорта на 2022-2025 годы», которая была подписана в ходе визита министра культуры. В связи с этим, в рамках реализации направлений и мероприятий, включенных в межправительственную программу, стороны договорились расширить изучение монгольского языка и обучение в Университете Ка'Фоскари и сделать его центром монголоведения и культуры в будущего, а также для обмена учеными и учебными материалами.

Университет Ка' Фоскари (Università Ca' Foscari Venezia, Università Ca' Foscari de Venèsia (UNIVE)) — государственный университет в городе Венеция, Италия. С момента своего основания в 1868 году располагается во дворце Ка' Фоскари, возведённом в стиле венецианской готики, от которого университет и берёт своё название. Дворец Ка' Фоскари стоит у Гранд-канала между кварталом Риальто и собором Святого Марка в районе Дорсодуро.

Институт получил статус университета в 1968 году. В настоящее время в его состав входят 8 факультетов. В университете обучается около 24000 студентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения