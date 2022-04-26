В Монголии обсужден вопрос увеличения количества детских садов

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ провел встречу с министром образования и науки Л.Энх-Амгаланом, губернатором столицы и мэром Улан-Батора Д.Сумъяабазаром, хякимами районов и представителями соответствующих организаций для обсуждения вопроса повышения количество детских садов.

В начале встречи министр образования и науки Л.Энх-Амгалан сообщил, что в столице 37 тысяч 196 детей не имеют доступа к услугам дошкольного образования. В Улан-Баторе 258 государственных детских садов, 57 из которых переполнены. Для решения этой проблемы министр представил следующие решения по увеличению количества детских садов: строительство и расширение детских садов, аренда зданий детских садов, поддержка корпоративных детских садов, услуг по уходу за детьми и инициатив по строительству частных детских садов, а также обеспечение доступности детских садов.

Было сказано, что правительство и столица должны совместно покрыть расходы на увеличение количества детских садов, и премьер-министр Монголии поручил соответствующим должностным лицам включить эти решения в поправку к бюджету на 2022 год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения