Идет онлайн-голосование за приоритетные проекты местного развития на 2023 год

CentralAsia (MNG) - Электронное голосование в Фонде 2023 Local Development Fund (LDF) было официально запущено 15 апреля 2022 г. и продлится до 1 июня 2022 г. через мобильное приложение e-Mongolia и веб-сайт – www.emongolia.mn.

В этом году 28,5 млрд. тугриков ($ 9,3 млн) будет потрачено из средств LDF для решения насущных проблем, стоящих перед гражданами, и улучшения условий жизни в столице. В прошлом 70 процентов бюджета выделялось столице и 30 процентов районам. В этом году соотношение изменилось на 50:50, а это значит, что количество денег, выделяемых районам, увеличилось.

Созданные в 2013 году в соответствии с Законом о бюджете, источники LDF объединяются в виде определенных процентов от государственных доходов, включая НДС, роялти, доходы от разведки и лицензий на добычу полезных ископаемых.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов в электронном голосовании, будут выбраны для реализации при финансировании LDF в 2023 году. Раньше электронное голосование было доступно только жителям столицы. Однако с этого года в голосовании могут участвовать люди со всей страны. Количество людей, участвующих в голосовании, увеличивается из года в год: в 2018 году проголосовало 13 000 жителей Улан-Батора, а в 2021 году — 369 656 человек. Это число эквивалентно 46,21% избирателей, имеющих право голоса. Таким образом, граждан призвали активно участвовать в электронном голосовании, чтобы внести свой вклад в решение проблем.

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