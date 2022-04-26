Генпрокуратура Монголии внесла в парламент предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов ВГХ

CentralAsia (MNG) - Вчера правоохранительные органы внесли в парламент предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов Великого Государственного Хурала.

На основании предложения Агентства по борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура внесла предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов парламента Н.Алтанхуяг, Г.Амартувшин, Ю.Баатарбилэг и Х.Ганхуяг.

Бывший исполнительный директор Банка развития Г.Амартувшин, злоупотребляя своими полномочиями, дал крупную ссуду аффилированным с Х.Ганхуягом компаниям и был обвинен в «развращении и предоставлении преимущества другим».

Что касается депутата Н.Алтанхуяг, то, будучи премьер-министром в 2012-2014 гг., он растратил кредит в размере 1,8 трлн тугриков, выданный Банком развития, и обесценил фонды облигаций. И Хөтөл Цемент и Дарханский металлургический завод, аффилированные с Д. Эрдэнэбилэгом, влиятельным акционером Банка торговли и развития, были привлечены к ответственности на том основании, что Алтанхуяг использовал свою власть и положение для получения кредита от Банка развития.

Депутат Ё.Баатарбилэг был фигурантом дела о предполагаемом взяточничестве. Ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки от Ц. Баатарбилэг, директора НВЦ, который после получения кредита от Банка Развития стал неплатежеспособным заемщиком.

Закон о Великом Государственном Хурале предусматривает, что предложение о приостановлении полномочий депутата должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения