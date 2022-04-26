Крупный сосед Монголии начинает массовое тестирование, локальные блокировки в Пекине

CentralAsia (MNG) - В южном соседе Монголии начинается массовое тестирование, локальные блокировки в Пекине, поскольку бедствия COVID в Шанхае распространяются, несмотря на решительные меры.

Столица Китая, Пекин, в понедельник начала массовое тестирование более 3 миллионов человек, чтобы выявить случаи заболевания COVID-19, и ограничила жителей одной части города своими помещениями, что вызвало опасения по поводу более широкого карантина в шанхайском стиле. Хотя с тех пор, как в пятницу появилась новая вспышка, в городе с населением более 21 миллиона человек было обнаружено только 70 случаев, власти приняли строгие меры в соответствии с политикой Китая «ноль COVID», чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Некоторые жители работали из дома, а многие запасались едой в качестве защиты от возможности быть запертыми в помещении, как это произошло во многих городах, включая финансовый центр Шанхай. Город Аньян в центральном Китае и Даньдун на границе с Северной Кореей также начали блокировку, поскольку вариант омикрон распространяется по огромной стране.

Шанхай, который был заблокирован более двух недель, сообщил о более чем 19 000 новых случаев заражения и 51 смерти за последние 24 часа, в результате чего объявленное число погибших от продолжающейся вспышки увеличилось до 138 человек.

В супермаркетах в центре Пекина образовались длинные очереди. Покупатели раскупили рис, лапшу, овощи и другие продукты питания, а работники магазинов спешно пополнили пустующие полки. Государственные СМИ опубликовали сообщения о том, что запасы остаются в изобилии, несмотря на всплеск закупок.

Покупатели выглядели обеспокоенными, но еще не паниковали. Одна женщина с двумя пакетами овощей, яйцами и замороженными пельменями сказала, что покупает немного больше, чем обычно. Мужчина сказал, что не беспокоится, а просто осторожничает, так как у него есть 2-летняя дочь.

Чиновники здравоохранения Пекина заявили, что за 24 часа до 16:00 было выявлено 29 новых случаев заболевания. Понедельник, увеличив общее количество до 70 с пятницы.

Пекин заблокировал жителей в районе примерно 1 на 2 мили, приказав им работать из дома и оставаться в своих жилых комплексах. Это не было полной блокировкой — магазины продолжали работать, но кинотеатры, караоке-бары и другие развлекательные заведения были закрыты.

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