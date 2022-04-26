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Обсуждено сотрудничество Монголии и Франции в аграрной сфере

CentralAsia (MNG) -  Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан принял Посла Французской Республики в Монголии г-на Себастьяна Суруна и Атташе по сельскому хозяйству Изабель Смектала.

В ходе встречи министр З.Мэндсайхан выразил желание получить техническую помощь от Франции по внедрению европейских стандартов в продовольствии и сельском хозяйстве, так как хочет создать «монгольский бренд» органических продуктов питания и вывести его на европейский рынок, исследовать возможность поддержки интенсивного животноводства и производства продуктов питания в рамках экспортных кредитов между Правительством Французской Республики и Правительством Монголии и получение французской поддержки для участия Монголии в Саммите по животноводству на Сомме-де-Эльваж и Международной выставке в Клермоне- Ферран, Франция, в октябре.

Посол Франции приветствовал предложения и просьбы и согласился реализовать их в ближайшее время. Также достигнута договоренность о возобновлении Меморандума о взаимопонимании между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского хозяйства Франции о сотрудничестве в монголо-французском сельскохозяйственном секторе. В этом контексте обе стороны обсудили проект меморандума и решили подписать его во время выставки в октябре.

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