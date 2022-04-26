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Идет дискуссия на тему «Вызовы, стоящие перед монгольской экономикой в связи с российско-украинским конфликтом»

CentralAsia (MNG) -  Монгольская банковская ассоциация организует дискуссию на тему «Вызовы, стоящие перед экономикой Монголии из-за российско-украинского конфликта» 26 апреля 2022 года в 10:30.

Обсуждение пройдет в здании Монгольской банковской ассоциации и будет транслироваться в прямом эфире на странице Монгольской банковской ассоциации в Facebook по адресу https://www.facebook.com/MongolianBankersAssociation.

Следующие экономисты и исследователи из области международных отношений, экономики, бизнеса и транспорта примут участие в обсуждении, обсудят и определят проблемы и решения, стоящие перед монгольской экономикой.

Г.Бумчимэг, исполнительный директор Академии банковского дела и финансов

Модератор: Л.Амар, исполнительный директор Ассоциации Банка Монголии

Выступающие:

Н.Энхбаяр, экономист и исследователь;

Д. Баярхуу, научный сотрудник международных отношений, профессор;

Б.Тувшинтөгс, директор Института экономических исследований;

Б.Лхагважав, экономист, директор компании «Урбанек»;

Х.Дэлгэрцэцэг, генеральный директор ООО «Эй Си Даблью Транс».

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