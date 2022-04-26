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Президент поздравил сборную Ирана по борьбе с титулом чемпиона Азии в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил сборную страны по вольной борьбе с завоеванием титула чемпиона Азии в Монголии.

В воскресном сообщении Раиси поздравил национальную сборную по вольной борьбе с завоеванием титула на чемпионате Азии.

«Эта победа, одержанная юными борцовскими дарованиями нашей страны, стала очередным проявлением способностей, воли и высоких способностей нашей дорогой молодежи», — сказал президент, сообщается на его сайте.

«Я поздравляю уважаемый народ Ирана с этим ценным достижением и искренне благодарю каждого спортсмена, тренера и других профессионалов в области борьбы», — добавил он.

Чемпионат Азии по борьбе 2022 года стартовал в Улан-Баторе 19 апреля и завершился 24 апреля.

Иран выиграл титул чемпиона Азии по вольной борьбе 2022 года в Улан-Баторе, Монголия.

Сборная Ирана по борьбе заняла первое место с 179 очками.

Индия заняла второе место с 151 очком, а Казахстан занял третье место с 149 очками.

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