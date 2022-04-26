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Президент Узбекистана и премьер-министр Беларуси обсудили продвижение совместных проектов

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 апреля принял премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, возглавляющего белорусскую делегацию.

Были рассмотрены вопросы реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе визита на высшем уровне в Беларусь в августе 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание было уделено наращиванию объемов и обеспечению сбалансированности товарооборота, в том числе за счет прямых поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции, развития сети торговых домов.

Подчёркнута важность продвижения совместных проектов в машиностроении, электротехнической отрасли, фармацевтике, текстильной и пищевой промышленности, аграрном комплексе и туристском секторе.

Обсуждены также перспективы раскрытия потенциала межрегионального взаимодействия, совместной поддержки инновационных программ и культурно-гуманитарного обмена.

Достигнута договоренность о принятии правительствами двух стран «дорожной карты» по дальнейшему развитию взаимовыгодного практического сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью.

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