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Начат экспорт термически обработанной говядины и баранины в Китай
министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх
министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -  Созданы условия для экспорта мяса южному соседу.

«В результате взаимодействия с соответствующими органами Китая по восстановлению экспорта мяса и мясных продуктов, который был приостановлен после 30 июня 2021 года в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, мы создали условия для возобновления экспорта говядины и баранины. с 20 апреля 2022 года.

Мы договорились с китайской стороной о начале экспорта термически обработанной замороженной говядины и баранины в Китай в соответствии с режимом контейнерообмена в автодорожном порту Замын-Ууд, а затем постепенно расширять и наращивать экспорт другого мяса и мясопродуктов», — сообщает министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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