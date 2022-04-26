Новый посол Кыргызстана вручил копии верительных грамот в МИДе Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 25 апреля, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов принял вновь назначенного посла Кыргызской Республики в нашей стране Мусу Джаманбаева.

Принимая копии верительных грамот посла, В.Норов поздравил его с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в осуществлении дипломатической миссии, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений добрососедства и стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная готовность сторон к дальнейшей активизации связей в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также график предстоящих мероприятий на высшем, высоком и межрегиональном уровнях.

Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС, ОЭС, ОТГ и других международных структур.