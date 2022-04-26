Лавров рассказал, от чего будут зависеть параметры договора с Украиной

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Параметры договора между Россией и Украиной, который завершит активные боевые действия, будут определяться актуальной военной ситуацией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра». Расшифровка интервью опубликована на сайте МИД.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.

Министр также рассказал, что Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа. «Неделю назад, после очередной видеоконференции мы передали им обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии. Как это обычно и бывает. Неделю ждем», — пояснил он.

Лавров напомнил, что после встречи с украинской делегацией в Стамбуле российская сторона получила предложения Киева по параметрам договора. По словам Лаврова, это были еще не положения договора, но их «наброски». «Оперативно переложили эти тезисы на «договорный жанр» и передали проект нашим украинским коллегам. Тогда они представили нам свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле. Огромный шаг назад», — прокомментировал он.

В ответ на вопрос, ужесточила ли в этот момент свою позицию Украина, глава МИД пояснил, что делегация «отыграла назад» от тех позиций, которые Москва была готова взять за основу.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский озвучил свое видение возможного документа. По его мнению, он может состоять из двух частей: договора о гарантиях безопасности для Украины и договора, закрепляющего отношения Украины и России.

Киев также ставил условием для заключения мирного договора вывод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. При этом должен действовать режим прекращения огня, гуманитарные коридоры должны работать в безопасном режиме, должен проводиться обмен пленными и погибшими.

После вывода российских войск Киев будет готов обсуждать с Москвой вопросы членства в НАТО и статус Крыма, говорил Зеленский.