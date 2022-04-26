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Численность населения Ташкента достигла почти 2,9 млн человек

CentralAsia (UZ) -  По данным Ташкентского городского управления статистики на 1 апреля, численность постоянного населения столицы составляет 2 миллиона 879 тысяч 800 человек, передает УзА.

С начала года население увеличилось на 17,4 тысячи человек. Как показывает анализ численности населения в разрезе районов, больше всего людей проживают в Алмазарском районе - 387,7 тысячи человек и в Юнусабадском районе - 360,9 тысячи человек. Самая низкая численность населения в Яккасарайском районе - 124,6 тысячи человек и в Бектемирском районе - 51,8 тысячи человек.

В январе-марте 2021 года количество людей, переехавших в Ташкент, составило 21,5 тысячи человек, а количество уехавших – 16,6 тысячи человек. Сальдо миграции составило 4,9 тысячи человек против 12,5 тысячи в аналогичном периоде 2020 года.

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