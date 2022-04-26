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Минобороны России сообщило о срыве гуманитарной операции на «Азовстали»
Предыстория: Минобороны России сообщило о прекращении боевых действий для выхода гражданских из «Азовстали»

CentralAsia (CA) -  Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым в понедельник Россией коридором никто не воспользовался. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Несмотря на проявленную Россией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти снова сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20:00 мск 25 апреля предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он отметил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой - намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации людей не предпринимают.

В Киеве сообщали, что на заводе помимо военных укрылись мирные жители, в том числе женщины и дети. В Минобороны России называли эти сообщения информационным вбросом. 25 апреля ведомство заявило, что прекратит боевые действия в районе «Азовстали» и с 14:00 мск откроет гуманитарный коридор для мирных граждан.

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