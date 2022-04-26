CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2022 года Монголия вела торговлю со 126 странами мира, а общий товарооборот достиг $3,6 млрд , из которых $1,9 млрд приходилось на экспорт и $1,7 млрд на импорт. Общий внешнеторговый оборот увеличился на $108,7 млн (3,1 процента), в том числе импорт увеличился на $167,0 млн (11,0 процента), а экспорт уменьшился на $58,3 млн (2,9 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В марте 2021 года экспорт увеличился на $121,3 млн (18,9 процента), а импорт увеличился на $171,8 млн (35,7 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли в первом квартале 2021 года сложилось с положительным сальдо в размере $476,6 млн, а в первом квартале 2022 года с положительным сальдо в размере $251,4 млн уменьшилось на $225,3 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В марте 2022 года положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на $50,5 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Торговля с Китаем за первые 3 месяца 2022 года достигла $2,1 млрд, что составляет 56,6% от общего товарооборота.

Медные концентраты и битуминозный уголь составили 46,5 процента и 41,0 процента от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на золото пришлось 99,8 процента от общего объема экспорта в Швейцарию.

В первом квартале 2022 года снижение экспорта на $58,3 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло в результате снижения экспорта угля на $16,7 млн.

В первом квартале 2022 года увеличение экспорта на $121,3 млн по сравнению с предыдущим месяцем было в основном связано с увеличением экспорта битуминозного угля на $166,4 млн.

В первом квартале 2022 года 32,0 процента от общего объема импорта приходилось на Россию, 31,2 процента — на Китай, 8,2 процента — на Японию, 4,8 процента — на Республику Корея, 3,5 процента — на США и 2,5 процента — на Германии, на долю которых приходится 82,1 процента всего импорта.

В первом квартале 2022 года 57,1% всего импорта из России составили нефтепродукты, 71,2% всего импорта из Японии — автомобили, 6,6% всего импорта из Китая — электроэнергия, 5,8% — грузовые автомобили и 87,6% — электроэнергия. импорт других товаров. Увеличение импорта на $167,0 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло в основном за счет увеличения импорта бензина на $90,4 млн, увеличения легковых автомобилей на $28,0 млн, увеличения дизельного топлива на $15,3 млн.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней, драгоценных металлов, ювелирных и текстильных изделий составил 97,3 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 61,8 процента от общего объема импорта составляли минеральные продукты, машины, оборудование и электроприборы, транспортные средства и их запасные части, а также продукты питания.

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