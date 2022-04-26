В Алматы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 1 млн тенге

CentralAsia (KZ) - Состоялась внеочередная XVIII сессия Маслихата города Алматы, на которой депутаты поддержали предложение акимата города Алматы о выделении выплат ветеранам войны в размере 1 млн тенге ($2 226), передает Forbes.kz.
Ранее на встрече с населением Бостандыкского района аким мегаполиса Ерболат Досаев предложил инициативу по материальной поддержке ветеранов.
В честь Дня Победы:
- 75 участников и инвалидов ВОВ получат единовременные выплаты по 1 млн тенге,
- 4 544 человека приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ: вдовам фронтовиков ВОВ, семей погибших участников боевых действий в Афганистане, ветераны боевых действий на территории других государств получат выплаты по 100 тыс. тенге ($222),
- более 10 тыс. граждан, среди которых участники трудового фронта планируется выплатить по 50 тыс. тенге ($111).
Также, расширен перечень нуждающихся категорий граждан, которым предусмотрено возмещение за санаторно-курортное лечение в пределах Казахстана. Выплаты будут произведены до праздничных дней.