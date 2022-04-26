НАТО вступает в прокси-войну с Россией, вооружая Украину, - Лавров

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО, поставляя оружие Украине, вступает с Россией в прокси-войну (опосредованная война). Об этом он заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью… Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне», - сказал Лавров.

По словам министра, если США передадут Украине вертолеты Ми-17, которые были в «вертолетном пакете» в рамках сотрудничества Москвы и Вашингтона по Афганистану, то это будет нарушением международных обязательств. Лавров считает, что американцы внедряют собственные правила по поставкам вооружения по принципу «как хочу, так и ворочу».

«У нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс — это иллюзия», - сказал министр.

Лавров считает, что поставляемое на Украину вооружение «будет расползаться, в том числе в страны, откуда оно сейчас поступает». По его мнению, это показывает «прежний опыт, из Украины, как из любой другой слабо контролируемой страны».