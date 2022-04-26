В Казахстане ущерб от лесных пожаров превысил 6 млрд тенге в 2021 году

CentralAsia (KZ) - В прошлом году в Казахстане сгорело 167 гектаров леса, ущерб превысил 6 млрд тенге. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает Tengrinews.kz.

«Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров и возгораний. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тысяч гектаров, только прямой материальный ущерб без учета вреда, нанесенного экологии, превысил 6 миллиардов тенге. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Восточно-Казахстанской области - 194 случая, Актюбинской - 123, Павлодарской - 114, Костанайской - 100», - рассказал министр на заседании правительства.

Высокая пожарная опасность, по его словам, сохраняется и в этом году.

«С начала года у нас уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 гектаров. По прогнозу Казгидромета, в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит 30 градусов, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до 40 градусов», - предупредил Ильин.

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