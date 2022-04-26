Пожар на нефтебазе в Брянске потушили спустя сутки

CentralAsia (CA) - Пожар на нефтебазе «Транснефти» в Брянске полностью ликвидировали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Ведомство уточнило, что с огнем удалось справиться в 07:19 мск.

Возгорание на территории нефтебазы «Транснефть — Дружба» произошло в ночь на 25 апреля. Областное управление МЧС уточняло, что пожару присвоили повышенный ранг. По данным ведомства, никто не пострадал, эвакуацию населения объявлять не понадобилось. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента и возбудить уголовное дело.