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Сердар Бердымухамедов поздравил Макрона с победой на выборах

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, передает пресс-служба президента страны.

Глава Туркменистана отметил, что высоко оценивает дружественные отношения между странами и уверен, что эти связи будут и далее развиваться в интересах народов обоих государств. Послание опубликовано в правительственной газете «Нейтральный Туркменистан». Кроме того, Бердымухамедов выразил французскому коллеге пожелания здоровья, счастья и успехов в начинаниях.

На выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 58,55% голосов во втором туре выборов. У лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 41,45%.

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