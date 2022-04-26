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В Туркменистане в честь Ночи предопределения помиловали более 500 осужденных

CentralAsia (TM) -  Указ о помиловании 514 осужденных в честь празднования Ночи всемогущества подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«По традиции, в канун благословенной Gadyr gijesi (Ночь Могущества и Предопределения — прим. ред.) проводится акция помилования осужденных, искренне раскаявшихся в содеянном и готовых начать новую жизнь», — подчеркнул Бердымухамедов.

По словам президента, руководство страны, опираясь «на принципы гуманизма предков», проявляет «милосердие к оступившимся людям и освобождаем их от дальнейшего отбывания наказания».

Акты помилования в Туркменистане регулярно практикуются с 1999 года, которые в основном приурочены к большим государственным праздникам, примерно 3-4 раза в год.

Ночь всемогущества отмечается на 27-й день мусульманского поста, 28 апреля священного месяца Рамазан, который проходит в этом году со 2 апреля по 2 мая.

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