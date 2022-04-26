экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане ожидается умеренная засуха, - «Казгидромет»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает пресс-служба «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, умеренная засуха ожидается в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах; в Костанайской области в Жангильдинском районе; в Кызылординской области в Казалинском районе; в Мангистауской области в Мангистауском районе.

Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане ожидается умеренная засуха, - «Казгидромет»
  • В Монголии обсудили увеличение количества детских садов
  • Рамзан Кадыров поблагодарил Шавката Мирзиеева за подарок к празднику Рамазан (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com