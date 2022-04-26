В Казахстане ожидается умеренная засуха, - «Казгидромет»

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CentralAsia (KZ) - Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает пресс-служба «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, умеренная засуха ожидается в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах; в Костанайской области в Жангильдинском районе; в Кызылординской области в Казалинском районе; в Мангистауской области в Мангистауском районе.

Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.

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