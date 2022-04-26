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В Казахстане введут запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов на полгода

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана вводят запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из страны лома, а также отходов черных и цветных металлов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов", - говорится в приказе министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов".

Кроме того, вводится запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении - за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию республики для ремонта и вывозимых обратно.

Как уточнили в пресс-службе министерства, приказ вступит в силу с 6 мая текущего года. Он вводится для того, чтобы поддержать казахстанские металлургические предприятия в обеспечении их сырьем в виде лома и отходов черных и цветных металлов.

Казахстан уже вводил подобные временные запреты на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в 2020 и 2021 годах.

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