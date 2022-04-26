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Российские войска пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и обеспечить коридор между территориями и «оккупированным» Крымом, – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска продолжают наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и «оккупированным» Крымом, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях войска РФ наступательных движений не проводили.

На Слобожанском направлении российские войска усиливают группировку войск, продолжают частично блокировать Харьков и производят огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ оказывают огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Северодонецком направлении ведутся боевые действия в районе населенного пункта Рубежное.

На Попаснянском направлении российские войска пытаются овладеть Попасной, ведутся боевые действия.

На Авдеевском направлении войска РФ пытаются вести наступательные действия, но удачи не имеет.

На Кураховском направлении российские военные совершали наступление в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка, но потерпели неудачу.

На Запорожском направлении войска РФ продолжают бои и наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка.

Российская армия продолжает оказывать массированное огневое воздействие и блокирует украинские подразделения в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На Южнобужском направлении российские войска производят единичные обстрелы украинских подразделений, зафиксирована разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

«В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава войск РФ (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется. Также подразделения российских войск понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово», - сообщают в Генштабе.

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