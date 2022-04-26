Возможно основной задачей обстрела Узбекистана ракетами ИГ был пиар - СМИ

CentralAsia (UZ) - После краткого периода неразберихи и отрицаний представитель афганского режима талибов наконец признал, что боевики, связанные с группировкой «Исламское государство — вилайет Хорасан» (ИГВХ), действительно произвели 18 апреля ракетный обстрел Узбекистана.

Поскольку официальные лица Узбекистана настаивали, что на их территории никакие ракеты не падали, можно предположить, что эта операция имела по большей части символическое значение. Тем не менее такое нападение говорит о явной эскалации позиции ИГВХ — перехода от враждебных по отношению к властям Узбекистана заявлений к непосредственным боевым действиям, пишет Еurasianet.org.

В заявлении, в котором «Исламское государство» взяло на себя ответственность за это нападение, его официальное новостное агентство «Амак» утверждало, что по военному объекту близ города Термеза было выпущено 10 ракет из установки «Катюша». Кроме того, группировка опубликовала фотографию стрелявшего и видеозапись предполагаемого пуска ракет. Затем еженедельный новостной бюллетень «аль-Наба», выпускаемый ИГ, привел подробное описание запуска ракет с территории Афганистана.

По данным, собранным организацией Jihad Analytics, этот инцидент представляет собой первую атаку ИГВХ, направленную именно против Узбекистана.

Кроме того, эта операция была первым актом возмездия после того, как новый пресс-секретарь ИГ Абу Умар аль-Мухаджир объявил кампанию насилия против врагов движения под названием «Рейд мести за двух шейхов». С тех пор в рамках этой кампании были проведены операции по меньшей мере в 11 странах.

Возможно, основной задачей этого обстрела Узбекистана был пиар.

ИГВХ старается посеять в регионе неуверенность в способности «Талибана» обеспечивать стабильность и не допускать использования территории Афганистана «Исламским государством» для организации нападений на соседние и более дальние страны. Кроме того, это нападение свидетельствует о присутствии сил ИГВХ в афганской провинции Балх, что позволяет боевикам наносить удары по Узбекистану или вторгаться в эту страну. С точки зрения властей Узбекистана это делает их положение менее безопасным и может вызывать тревогу относительно усиления угрозы со стороны боевиков. Также высказывались предположения, что подобные операции могут проводиться для того, чтобы подтолкнуть к вмешательству соседние страны и дать ИГВХ возможность воспользоваться тем хаосом, который вызовет такое вмешательство.

На возможность такого инцидента указывали некоторые предупреждающие сигналы. В их числе были рост количества поддерживающих «Исламское государство»Telegram-каналов на узбекском и других центральноазиатских языках, критика Ташкента и его отношений с «Талибаном» со стороны информационных органов ИГВХ, а также усиление и все больший международный охват проводящейся ИГВХ кампании вербовки и подстрекательства, отчасти направленной на этнических узбеков в Афганистане, Узбекистане и других странах региона.

Вскоре после публикации заявления об ответственности за нападение на Термез его начали транслировать поддерживающие ИГВХ Telegram-каналы на узбекском и таджикском языках, в том числе узбекская группа «Уроки веры». Узбекский канал «Новости таухида» опубликовал фотографию стрелявшего, видеозапись и карту, на которой место предполагаемого нападения — Термез — было обведено красным кружком. Таджикский канал «Ежедневные новости моджахедов Халифата» разместил таджикский перевод заявления и логотип фонда «Аль-Азаим», собственного СМИ ИГВХ. Еще один таджикский канал, «Армия победоносной секты», выпустил четырехминутную аудиозапись на узбекском языке с комментариями нападения, якобы сделанными боевиками из Афганистана.

Кроме того, канал «Новости таухида» опубликовал 24-минутную аудиозапись заявления под названием «Благословенная атака на Термез», также на узбекском, которое перевел специалист по джихадизму Уран Ботобеков. В заявлении говорится, что ракетная атака против «отступнического узбекского правительства» отмечает начало «великого джихада [“Исламского государства”] в Центральной Азии». В нем также утверждается, что развивающийся сейчас проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Узбекистан через афганские Мазари-Шариф и Кабул с Пешаваром, шестым по величине городом Пакистана, — всего лишь уловка, придуманная отступниками для распространения демократии в Хорасане. Моджахеды — святые воины ислама — будут противодействовать этому проекту, говорится в заявлении.

Такая неприкрытая угроза региональной инфраструктуре должна встревожить не только Узбекистан, бывший, возможно, самым горячим сторонником этого железнодорожного предприятия. Соседний Туркменистан прилагает сейчас большие усилия, чтобы наконец добиться прогресса в сооружении трансафганского газопровода ТАПИ. В Туркменистане считают этот проект необходимым для диверсификации контингента покупателей самой важной экспортной продукции страны. Самопровозглашенный Исламский эмират Афганистан обязался предоставить для обеспечения безопасности ТАПИ до 30 000 бойцов.

Рекламный заголовок аудиозаписи этого заявления в канале «Новости таухида» также содержал логотип фонда «Аль-Азаим» и упоминания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Комилова, вице-премьера «Талибана», этнического узбека Абдул Салама Ханафи, министра иностранных дел «Талибана» Амир Хана Муттаки и специального представителя президента Узбекистана в Афганистане Исматуллу Иргашева. Публикация видеозаписей контактов между некоторыми из этих официальных лиц — давний пропагандистский прием ИГВХ, подчеркивающий связи между «Талибаном» и иностранными государствами, чтобы показать, что новые власти Афганистана дружат с «отступническими» режимами и предполагаемыми врагами ислама.

Через день после распространения аудиозаписи канал «Новости таухида» опубликовал новое сообщение, направленное против правительства Узбекистана. Политические руководители страны назывались в нем рабами Великобритании, России и Турции, а правительство обвинялось в поклонении не Аллаху, а «идолу национализма».

С тактической точки зрения важно учитывать, что, хотя силы ИГВХ и раньше присутствовали в северном Афганистане — что видно по недавним терактам в провинциях Кундуз и Тахар, — это первое свидетельство их деятельности в провинции Балх за последние по меньшей мере три года. Более того, через три дня после этого обстрела последовало сокрушительное нападение на столицу провинции, город Мазари-Шариф, что говорит об активизации боевиков в этом регионе.

Важными для Центральной Азии могут оказаться и другие события.

В ходе недавней кампании байа, то есть принесения присяги верности самопровозглашенными провинциями «Исламского государства» после назначения нового лидера группировки, новостное агентство «Амак» опубликовало видеозапись, в которой утверждалось, что у ИГВХ есть ячейка в области, названной «Билад Мавераннахр». Обычно это название считают равнозначным термину «Трансоксиана», обозначающему географический регион, включающий в себя часть территорий нынешних Таджикистана и Узбекистана. Однако определить, претендует ли эта ячейка на присутствие в этих странах, невозможно. Основной выступавший в видеозаписи был назван только по имени — Омар Кундузи, — что намекает на его нахождение в северной части Афганистана.