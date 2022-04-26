Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, находящегося в Ташкенте во главе российской делегации для участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

В ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского практического сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

В фокусе были увеличение объемов взаимного товарооборота, реализация инвестиционных программ и продвижение новых проектов локализации, кооперация регионов двух стран.

Особое внимание уделено осуществлению совместных проектов в области машиностроения, металлургии, сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.