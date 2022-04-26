экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, находящегося в Ташкенте во главе российской делегации для участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

В ходе встречи рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского практического сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

В фокусе были увеличение объемов взаимного товарооборота, реализация инвестиционных программ и продвижение новых проектов локализации, кооперация регионов двух стран.

Особое внимание уделено осуществлению совместных проектов в области машиностроения, металлургии, сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14 процентов
  • Макрон побеждает на президентских выборах во Франции
  • CNN: «Ослабить Россию». Стратегия Байдена в отношении России изменилась


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com