экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 4 военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», - заявил Конашенков.

Он добавил, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань

Также, по его словам, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины
  • Генпрокуратура Монголии внесла в парламент предложение о приостановлении полномочий четырех депутатов ВГХ
  • В Казахстане ожидается умеренная засуха, - «Казгидромет»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com