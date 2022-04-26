Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре военных объекта Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 4 военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», - заявил Конашенков.

Он добавил, что российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань

Также, по его словам, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У».