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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 62 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 26 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 22100 человек,

танков ‒ 918,

боевых бронированных машин ‒ 2308,

артиллерийских систем – 416,

РСЗО - 149,

средства ПВО - 69,

самолетов – 184,

вертолетов – 154,

автомобильной техники - 1643,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205,

Специальная техника – 31,

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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