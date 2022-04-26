Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 62 дня военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 26 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 22100 человек, танков ‒ 918, боевых бронированных машин ‒ 2308, артиллерийских систем – 416, РСЗО - 149, средства ПВО - 69, самолетов – 184, вертолетов – 154, автомобильной техники - 1643, корабли /катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 205, Специальная техника – 31, Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia