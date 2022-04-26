Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 62 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 14:31, 26 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 26 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 22100 человек,
танков ‒ 918,
боевых бронированных машин ‒ 2308,
артиллерийских систем – 416,
РСЗО - 149,
средства ПВО - 69,
самолетов – 184,
вертолетов – 154,
автомобильной техники - 1643,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 205,
Специальная техника – 31,
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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