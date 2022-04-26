Авиация российской армии за сутки поразила 87 военных объектов Украины, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - За ночь российская авиация поразила 87 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», - сказал Конашенков.

По его словам, также в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.

Конашенков отметил, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ за сутки выполнили 1 299 огневых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Так, по его словам, были поражены 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов. Также в районе населенного пункта Барвенково (Харьковская область) уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 392 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.