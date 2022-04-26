ЕС намерен к 2027 году свести к нулю зависимость от энергоносителей из России

Паоло Джентилони

CentralAsia (CA) - Европейский союз (ЕС) намерен сократить свою зависимость от российских нефти и газа на две трети к концу 2022 года и свести ее к нулю к концу 2027 года. С таким заявлением в опубликованном во вторник интервью газете Il Messaggero выступил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, комментируя опубликованную в марте программу RePower EU.

«Поскольку эволюция различных пакетов санкций, что вполне вероятно, будет включать в себя энергетику, мы работаем в этом направлении. Во-первых, снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы свести ее к нулю к 2027 году. Вторая цель - разработать стратегию, которая не замедлит климатический переход», - сказал он, добавив, что «путь к снижению зависимости от российской энергии лежит через возобновляемые источники».

Еврокомиссар подтвердил, что ЕС придется пересмотреть в сторону понижения спрогнозированный ранее 4%-й рост экономики. «Пока рано говорить, приведет ли это замедление к стагнации, поскольку есть некоторые положительные моменты, унаследованные от второй половины 2021 года, например очень низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений», - объяснил Джентилони.

По его мнению, «риск стагнации будет также во многом зависеть от продолжительности» конфликта на Украине. «Я представлю наш обновленный экономический прогноз 16 мая», - сказал он.