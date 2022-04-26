В Туркменистане по подозрению в интиме со старшеклассницами задержан директор школы

CentralAsia (TM) - Директора средней школы №30 в Туркменабаде А.Х. подозревают в интимных связях с ученицами 11 классов. Как сообщают источники turkmen.news, директор был уволен и сначала арестован, а потом переведен под домашний арест.

Поводом для задержания стала анонимная жалоба в местное управление Министерства национальной безопасности. По информации источников, директор завязывал романы со старшеклассницами еще когда работал в другой школе города, №29. Там ему пришлось даже фиктивно жениться на одной из девушек, чтобы «замять» скандал. Сообщается, что тогда избежать наказания ему помог бывший однокурсник, работавший в городском отделе полиции.

МНБ начало проверку, А.Х. сняли с должности. Временно исполняющей обязанности директора школы назначена одна из завучей. Сначала подозреваемого арестовали, однако оказалось, что у него проблемы с сердцем. Из-за этого экс-директора перевели под домашний арест.

Кроме того, в прокуратуру на допрос вызвали четверых девочек. Трое из них учатся в 11 классах, а одна уже закончила школу. Имена потерпевших известны редакции turkmen.news, но не публикуются по этическим причинам.

Официальные СМИ не публикуют информацию об этом уголовном деле, как и практически о любых других преступлениях и происшествиях. Однако, как отметил один из родителей учеников, «о скандале с директором говорит весь город».

22 апреля была опубликована новая редакция Уголовного кодекса Туркменистана, в которой несколько смягчена ответственность за педофилию. Ранее статья «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» предусматривала единственный возможный вариант наказания — лишение свободы на срок до трех лет. Теперь же виновного по-прежнему могут посадить на такой срок, но могут наказать мягче: оштрафовать на 10-30 базовых величин или приговорить к исправительным работам сроком до двух лет.