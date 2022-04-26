В Казахстане по делам о январских событиях осуждены 243 человека, - Генпрокуратура

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по делам, начатым после январских событий, осуждено 243 лица, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Казахстана на брифинге 25 апреля.

Количество приговоров о лишении свободы представитель ведомства не привел. Всего, по данным прокуратуры, в суды направлено 265 уголовных дел, передает 24.kz.

19 апреля было известно о вынесении судами приговоров в отношении 214 человек, из которых 20 завершились тюремными сроки.

По информации Генпрокуратуры Казахстана, 25 апреля под стражей находились 585 подозреваемых, которые, по версии следствия, «принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств».

Спикер Генпрокуратуры Елдос Килымжанов остановился на случае нападения на аэропорт Алматы.

«5 января 2022 года “Н” в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Своими действиями “Н” парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы», — заявил Килымжанов.

В отношении подозреваемого «Н» следствие проводит дело по статье «акт терроризма».

В конце прошлого месяца транспортная полиция заявила, что задержала подозреваемого в нападении на полицейские участки и здание аэропорта в Алматы. Ранее на одном из предыдущих своих брифингов прокуратура сообщила, что начальник линейного отдела полиции алматинского аэропорта оставил объект без охраны, «в результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров».

Как заявил на брифинге в понедельник Елдос Килымжанов, прокуратурой города Шымкент восемь человек преданы суду по обвинению в участии в массовых беспорядках, в частности, в «погромах, уничтожении имущества и поджогах автомашин».

Всего, по данным Генпрокуратуры, по состоянию на 25 апреля у следствия находится 5 041 уголовное дело по январским событиям, в том числе 49 дел по массовым беспорядкам, 45 по актам терроризма.

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