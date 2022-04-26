Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд

CentralAsia (CA) - Украина запрашивает у администрации США о чрезвычайной экономической помощи на сумму как минимум $2 млрд в месяц, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. По его словам, без этих денег гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

Марченко сказал The Washington Post (WP), что в общей сложности его стране каждый месяц нужно не менее $5 млрд международной помощи. В такую сумму он оценил потребности Украины на апрель, май и июнь. Помимо этого, украинские власти в долгосрочной перспективе могут запросить еще денег на покрытие ущерба от военных действий.

«Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну»,— пояснил Марченко. Он уточнил, что деньги нужны, в частности, на выплату пенсий и зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на покрытие гуманитарных нужд.

В общей сложности США с февраля уже выделили Украине $1 млрд экономической помощи, пишет WP. На прошлой неделе американские власти согласовали выделение еще $500 млн.

Помощь понадобилась Украине на фоне российской «военной операции», проходящей с 24 февраля. Вчера, 25 апреля, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и по итогам визита пообещали увеличить военную поддержку Украине.