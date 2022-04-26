экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина просит у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд

CentralAsia (CA) -  Украина запрашивает у администрации США о чрезвычайной экономической помощи на сумму как минимум $2 млрд в месяц, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. По его словам, без этих денег гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

Марченко сказал The Washington Post (WP), что в общей сложности его стране каждый месяц нужно не менее $5 млрд международной помощи. В такую сумму он оценил потребности Украины на апрель, май и июнь. Помимо этого, украинские власти в долгосрочной перспективе могут запросить еще денег на покрытие ущерба от военных действий.

«Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну»,— пояснил Марченко. Он уточнил, что деньги нужны, в частности, на выплату пенсий и зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, а также на покрытие гуманитарных нужд.

В общей сложности США с февраля уже выделили Украине $1 млрд экономической помощи, пишет WP. На прошлой неделе американские власти согласовали выделение еще $500 млн.

Помощь понадобилась Украине на фоне российской «военной операции», проходящей с 24 февраля. Вчера, 25 апреля, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и по итогам визита пообещали увеличить военную поддержку Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Россия готова использовать Монголию на трубопроводе Союз-Восток, — bne IntelliNews
  • Идет дискуссия на тему «Вызовы, стоящие перед монгольской экономикой в связи с российско-украинским конфликтом»
  • В Ташкенте около 18 тыс человек прибыли на распродажу в ТЦ «Атлас»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com